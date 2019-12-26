26 декабря. Mossovetinfo.ru – Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный задержан в офисе фонда в Москве, сообщила в своем микроблоге в Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.



Ярмыш также сообщила, что остальных сотрудников ФБК отпустили, в офисе фонда проходит обыск.



В свою очередь, менеджер проектов ФБК Леонид Волков сообщил в Twitter, что дверь офиса ФБК была взломана, а у всех сотрудников перед тем как их отпустить изъяли ноутбуки.



Официального подтверждения информации и комментариев правоохранительных органов о задержании Навального нет.