Другие материалы
-
Происшествия
06.09.2018, 13:17
Арестован обвиняемый убийстве двух человек в Москве 20 лет назад
6 сентября. Mossovetinfo.ru – Сотрудники правоохранительных органов арестовали обвиняемого в совершении двух убийств в Москве 20 лет назад, сообщается на официальном сайте московского управления СК...
-
Происшествия
06.09.2018, 11:19
Женщина в Москве выманила у знакомой около 2,3 млн руб. под предлогом снятия порчи
6 сентября. Mossovetinfo.ru – Женщина в Москве выманила у своей знакомой около 2,3 миллиона рублей под предлогом снятия порчи, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления...
-
Происшествия
06.09.2018, 10:09
Задержаны подозреваемые в похищении двух мужчин в Подмосковье
6 сентября. Mossovetinfo.ru – Полиция задержала в Подмосковье группу лиц, подозреваемых в похищении двух мужчин и вымогательстве у похищенных крупных денежных средств, сообщается на официальном сай...