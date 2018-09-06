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Происшествия     06.09.2018 13:17

Арестован обвиняемый убийстве двух человек в Москве 20 лет назад

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Теги:  СКР  убийство  арест 

6 сентября. Mossovetinfo.ru – Сотрудники правоохранительных органов арестовали обвиняемого в совершении двух убийств в Москве 20 лет назад, сообщается на официальном сайте московского управления СКР.

По версии следствия в сентябре 1997 года Роберт Березин согласился за вознаграждение совершить убийство столичного бизнесмена. 19 сентября в подъезде жилого дома Березин застрелил мужчину, однако позже выяснилось, что он убил не того человека. На следующей день Березин в подъезде жилого дома расстрелял бизнесмена, который от полученных ранений скончался.

Следствие установило имя подозреваемого в убийствах, однако Березин скрылся. В связи с этим он был объявлен в международный розыск и заочно арестован.

Благодаря совместной работе следователей, криминалистов и сотрудников МУРа, местонахождение Березина было установлено. 29 августа 2018 года он был задержан в Тольятти и доставлен в Москву.


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Теги: 
СКР  убийство  арест 

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