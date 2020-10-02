 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Происшествия     02.10.2020 12:00

Автобус насмерть сбил пешехода на Каширском шоссе

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  ДТП  автобус  смерть  авария 

2 октября. Mossovetinfo.ru - На каширском шоссе рейсовый автобус насмерть сбил пешехода, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.

По предварительной информации мужчина перебегал улицу в неположенном месте, рядом с подземным переходом, и попал под автобус. В результате мужчина получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте. Водитель и пассажиры автобуса не пострадали.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, они устанавливают все обстоятельства случившегося.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
ДТП  автобус  смерть  авария 

Возврат к списку

Лента новостей

12:00 Происшествия Автобус насмерть сбил пешехода на Каширском шоссе

11:48 Общество В России выявлено максимальное число новых случаев COVID-19 с 22 мая

11:41 Город (Москва и область) Участок синей ветки метро досрочно откроется 3 октября - Собянин

11:34 Город (Москва и область) С начала года по программе реновации новое жилье получили более 2,5 тысячи семей

10:51 Общество В Москве выявлено максимальное число новых случаев COVID-19 с 22 мая

Актуальные материалы

14:33 Город (Москва и область) В Москве увеличивается число людей, которые переносят коронавирус в тяжелой форме

23:01 Общество В Москве за сутки от COVID-19 умерло максимальное число людей с середины июля

01:24 Город (Москва и область) Для пожилых людей Москвы и Подмосковья с 28 сентября действуют рекомендации по борьбе с COVID-19

00:55 Город (Москва и область) 10 лет назад Лужков был отрешен от должности мэра Москвы

16:57 В мире Азербайджан c 28 сентября вводит военное положение на всей территории страны

11:41 В мире В Армении объявлено военное положение из-за ситуации в Карабахе

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru