2 октября. Mossovetinfo.ru - На каширском шоссе рейсовый автобус насмерть сбил пешехода, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.



По предварительной информации мужчина перебегал улицу в неположенном месте, рядом с подземным переходом, и попал под автобус. В результате мужчина получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте. Водитель и пассажиры автобуса не пострадали.



На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, они устанавливают все обстоятельства случившегося.