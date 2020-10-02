2 октября. Mossovetinfo.ru - На каширском шоссе рейсовый автобус насмерть сбил пешехода, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.
По предварительной информации мужчина перебегал улицу в неположенном месте, рядом с подземным переходом, и попал под автобус. В результате мужчина получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте. Водитель и пассажиры автобуса не пострадали.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, они устанавливают все обстоятельства случившегося.
12:00 Происшествия Автобус насмерть сбил пешехода на Каширском шоссе
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