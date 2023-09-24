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Происшествия     02.10.2023 10:13

Автобус перевозивший 30 детей и 6 учителей опрокинулся в городском округе Щелково Подмосковья

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Теги:  ДТП  автобус  дети  школьники  опрокидывание  Щелково  проверка 

2 октября — Mossovetinfo.ru — Автобус перевозивший 30 детей и 6 учителей опрокинулся в городском округе Щелково Московской области утром в понедельник 2 октября, организовано проведение доследственной проверки по факту ДТП с участием автобуса. сообщает ГСУ СК по Московской области.

По предварительным данным, никто не пострадал.

"По предварительной информации, пострадавших среди школьников нет, за оказанием медицинской помощи обратился один взрослый с ссадинами и царапинами, полученными в результате дорожно-транспортного происшествия, и водитель автобуса", - сообщают в ГСУ СК МО.

"2 октября 2023 года в утренние часы в экстренные службы городского округа Щелково поступила информация о том, что вблизи с. Трубно школьный автобус, перевозивший 30 детей и 6 учителей, совершил съезд в кювет. По данному факту следователем следственного отдела по г. Щелково ГСУ СК России по Московской области незамедлительно организовано проведение доследственной проверки и осуществлен выезд на место происшествия", сообщают в telegram-канале ГСУ СК МО.

По предварительной информации подмосковной полиции, около 8:20 на 17-м километре Фряновского шоссе 70-летний водитель автобуса допустил съезд на обочину и опрокидывание, сообщается в Telegram-канале полиции региона.

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Теги: 
ДТП  автобус  дети  школьники  опрокидывание  Щелково  проверка 

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