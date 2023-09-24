Другие материалы
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Происшествия
02.10.2023, 10:13
Автобус перевозивший 30 детей и 6 учителей опрокинулся в городском округе Щелково Подмосковья
2 октября — Mossovetinfo.ru — Автобус перевозивший 30 детей и 6 учителей опрокинулся в городском округе Щелково Моско...
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Происшествия
26.09.2023, 07:10
Бастрыкин сообщил о росте тяжких преступлений среди мигрантов на 32%
26 сентября — Mossovetinfo.ru — Количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных мигрантами в России за ян...
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Происшествия
24.09.2023, 08:35
Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в 6 километрах от Тбилиси
24 сентября — Mossovetinfo.ru — Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировали сейсмологи в Грузии. Подземные толч...