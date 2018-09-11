11 сентября. Mossovetinfo.ru - Один человек погиб, еще пять получили ранения в результате крупного ДТП на юге Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.



ДТП произошло около дома 100 на Варшавском шоссе, по направлению в сторону Московской области. Столкнулись автобус, пять легковых машин и два грузовика.