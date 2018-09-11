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Происшествия     11.09.2018 08:27

Автобус, пять машин и два грузовика столкнулись на юге Москвы, один человек погиб

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Теги:  ДТП  авария 

11 сентября. Mossovetinfo.ru - Один человек погиб, еще пять получили ранения в результате крупного ДТП на юге Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

ДТП произошло около дома 100 на Варшавском шоссе, по направлению в сторону Московской области. Столкнулись автобус, пять легковых машин и два грузовика. 


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Теги: 
ДТП  авария 

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