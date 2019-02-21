Происшествия 21.02.2019, 16:52 Автокран упал в центре Москвы

21 февраля. Mossovetinfo.ru – В результате падения автокрана в центре Москвы, полностью перекрыто движение по Страстному бульвару, сообщается в официальном микроблоге Центра организации дорожного д...

Происшествия 21.02.2019, 12:22 Автобус врезался в грузовик в ТиНАО, есть пострадавшие

21 февраля. Mossovetinfo.ru – Пассажирский автобус врезался в грузовик в поселке Курилово в ТиНАО, сообщает телеграм-канал Mash. Сообщается, что никто не погиб, однако пять человек пострадали...