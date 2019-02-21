Другие материалы
-
Происшествия
21.02.2019, 16:52
Автокран упал в центре Москвы
21 февраля. Mossovetinfo.ru – В результате падения автокрана в центре Москвы, полностью перекрыто движение по Страстному бульвару, сообщается в официальном микроблоге Центра организации дорожного д...
-
Происшествия
21.02.2019, 12:22
Автобус врезался в грузовик в ТиНАО, есть пострадавшие
21 февраля. Mossovetinfo.ru – Пассажирский автобус врезался в грузовик в поселке Курилово в ТиНАО, сообщает телеграм-канал Mash. Сообщается, что никто не погиб, однако пять человек пострадали...
-
Происшествия
21.02.2019, 11:32
Сбой произошел утром 21 февраля на Кольцевой линии метро
21 февраля. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов произошел на Кольцевой линии метро утром в четверг, 21 февраля, сообщается в официальном микроблоге столичного метрополитена в Twitter. П...