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Происшествия     07.11.2019 15:55

Автобус врезался в торговый центр на востоке Москвы

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Теги:  автобус  авария  ДТП 

7 ноября. Mossovetinfo.ru – Автобус врезался в здание торгового центра на востоке Москвы, сообщает пресс-служба ГУП «Мосгортранс».

Инцидент произошел на Фрязевской улице. Автобус маршрута № 842 подъезжал к остановке, когда водителю стало плохо. В результате автобус потерял управление и врезался в здание торгового центра. Так как скорость автобуса перед остановкой была невелика, ни сам автобус, ни здание торгового центра не получили серьезных повреждений.

По некоторым данным, у 58-летнего водителя случился приступ эпилепсии. Он был госпитализирован. В момент аварии пассажиров в салоне автобуса не было. По имеющейся информации, кроме водителя в результате инцидента никто не пострадал.

Обстоятельства аварии устанавливаются.



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Теги: 
автобус  авария  ДТП 

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