7 ноября. Mossovetinfo.ru – Автобус врезался в здание торгового центра на востоке Москвы, сообщает пресс-служба ГУП «Мосгортранс».



Инцидент произошел на Фрязевской улице. Автобус маршрута № 842 подъезжал к остановке, когда водителю стало плохо. В результате автобус потерял управление и врезался в здание торгового центра. Так как скорость автобуса перед остановкой была невелика, ни сам автобус, ни здание торгового центра не получили серьезных повреждений.



По некоторым данным, у 58-летнего водителя случился приступ эпилепсии. Он был госпитализирован. В момент аварии пассажиров в салоне автобуса не было. По имеющейся информации, кроме водителя в результате инцидента никто не пострадал.



Обстоятельства аварии устанавливаются.