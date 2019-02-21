21 февраля. Mossovetinfo.ru – В результате падения автокрана в центре Москвы, полностью перекрыто движение по Страстному бульвару, сообщается в официальном микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.



На месте работают оперативные службы. Автомобилистов просят объезжать данный участок по улицам Петровская и Тверская.