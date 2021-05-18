Автомобиль наехал на пешеходов на Волгоградском проспекте

18 мая. Mossovetinfo.ru — На востоке Москвы водитель выехал на тротуар и наехал на пешеходов, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.



Сообщается, что авария произошла на Волгоградском проспекте. По предварительной информации пострадали четыре человека.



На месте ДТП работают оперативные службы города. Обстоятельства аварии выясняются.