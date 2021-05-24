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Происшествия     24.05.2021 19:50

Автомобиль сбил человека на северо-востоке Москвы

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Теги:  ДТП  авария 

24 мая. Mossovetinfo.ru — На Проспекте Мира автомобиль сбил пешехода, который пересекал пешеходный переход на самокате, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.

На месте происшествия работают городские службы. О состоянии пострадавшего не сообщается.

Департамент транспорта напоминает, что при переходе проезжей части пешеходы должны идти пешком, а при наличии самоката или велосипеда вести его рядом с собой.

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Карта места

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Теги: 
ДТП  авария 

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