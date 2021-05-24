Автомобиль сбил человека на северо-востоке Москвы

24 мая. Mossovetinfo.ru — На Проспекте Мира автомобиль сбил пешехода, который пересекал пешеходный переход на самокате, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.



На месте происшествия работают городские службы. О состоянии пострадавшего не сообщается.



Департамент транспорта напоминает, что при переходе проезжей части пешеходы должны идти пешком, а при наличии самоката или велосипеда вести его рядом с собой.