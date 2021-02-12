Автомобиль упал на железнодорожные пути в Клину, движение электричек задерживается

12 февраля. Mossovetinfo.ru – В подмосковном Клину, в районе станции Фроловское Октябрьского направления, автомобиль упал с путепровода на платформу и железнодорожные пути, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.



В результате происшествия никто не пострадал. Задерживается движение электропоездов сообщением Москва - Тверь в обоих направлениях.



Сообщается, что в ближайшее время на станцию Фроловское прибудут автобусы, которые отвезут пассажиров поезда № 6607 Конаково – Москва на станцию Подсолнечная. Между станциями Клин и Подсолнечная будут запущены компенсационные автобусы, которые будут останавливаться у станций Фроловское и Покровка.



Кроме того, на время ликвидации аварии отменяется дополнительный сбор за проезд в скоростных поездах «Ласточка» на участке Москва - Тверь. Пассажиры могут пересаживаться в них без ограничений.