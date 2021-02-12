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Происшествия     12.02.2021 13:23

Автомобиль упал на железнодорожные пути в Клину, движение электричек задерживается

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Теги:  электрички  ДТП  задержка 

12 февраля. Mossovetinfo.ru – В подмосковном Клину, в районе станции Фроловское Октябрьского направления, автомобиль упал с путепровода на платформу и железнодорожные пути, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.  

В результате происшествия никто не пострадал. Задерживается движение электропоездов сообщением Москва - Тверь в обоих направлениях.  

Сообщается, что в ближайшее время на станцию Фроловское прибудут автобусы, которые отвезут пассажиров поезда № 6607 Конаково – Москва на станцию Подсолнечная. Между станциями Клин и Подсолнечная будут запущены компенсационные автобусы, которые будут останавливаться у станций Фроловское и Покровка.

Кроме того, на время ликвидации аварии отменяется дополнительный сбор за проезд в скоростных поездах «Ласточка» на участке Москва - Тверь. Пассажиры могут пересаживаться в них без ограничений.  

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Карта места

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Теги: 
электрички  ДТП  задержка 

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