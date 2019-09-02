2 сентября. Mossovetinfo.ru - Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Николая Ляскина, юриста ФБК Любовь Соболь и журналиста «Новой газеты» Илью Азара задержали в Москве вечером 2 сентября и доставили в полицию.
Ляскин и Азар сообщили о своем задержании в социальных сетях. Они сообщили, что их задержали по статье 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).
О задержании Соболь в своем микроблоге в Twitter сообщил основатель ФБК Алексей Навальный. Другие подробности не сообщаются.
ИА «Моссовет» не располагает официальным комментарием полиции по данному вопросу.
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