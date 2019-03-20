20 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве разоблачена организованная преступная группа, активно действовавшая в столичном регионе в 1990-2000 годах, сообщается на официальном сайте СК РФ.
На счету банды убийства и похищения людей, рейдерские захваты столичных предприятий. Был задержан ряд членов ОПГ, в том числе два киллера.
Сотрудниками СК РФ совместно с сотрудниками ФСБ был обнаружен тайник ОПГ, из которого было изъято около 100 единиц огнестрельного оружия, включая автоматы Калашникова, винтовки с оптическими прицелами, пистолеты-пулеметы производства различных стран, пистолеты и револьверы, более 15 тысяч патронов, гранатометы «Муха» и «Шмель», гранаты и запалы к ним, 36 килограмм взрывчатых веществ, а также 2 самодельных взрывных устройства.
11:14 Город (Москва и область) Высота сугробов в Москве снизилась из-за прошедшего дождя
11:04 Город (Москва и область) Два новых экоцентра откроют в Москве в 2019 году
10:52 Происшествия Банду рейдеров из 90-х причастных к убийствам и похищениям разоблачили в Москве
09:43 В России Глава Республики Алтай подал в отставку
09:38 Город (Москва и область) Новый пешеходный мост в Московском зоопарке начнут строить в мае
20:03 Город (Москва и область) Киевское и Смоленское направления МЖД соединит новая ветка
10:18 Другое Яндекс начал тестировать социальную сеть с искусственным интеллектом
10:07 Общество В Москве стартует новый цикл проекта «Бизнес-уикенд» для школьников
17:44 Общество Фестиваль «Союзультфильм» пройдет в «Москвариуме» на ВДНХ с 16 по 24 марта
11:18 Общество Минприроды России просят провести публичное обсуждение изменения границ нацпарка «Лосиный остров»
15:31 Город (Москва и область) Мосгордума утвердила 15 членов Общественной палаты столицы
13:13 Город (Москва и область) Мосгордума увеличила бюджет столицы на 137 миллиардов рублей