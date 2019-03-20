20 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве разоблачена организованная преступная группа, активно действовавшая в столичном регионе в 1990-2000 годах, сообщается на официальном сайте СК РФ.



На счету банды убийства и похищения людей, рейдерские захваты столичных предприятий. Был задержан ряд членов ОПГ, в том числе два киллера.



Сотрудниками СК РФ совместно с сотрудниками ФСБ был обнаружен тайник ОПГ, из которого было изъято около 100 единиц огнестрельного оружия, включая автоматы Калашникова, винтовки с оптическими прицелами, пистолеты-пулеметы производства различных стран, пистолеты и револьверы, более 15 тысяч патронов, гранатометы «Муха» и «Шмель», гранаты и запалы к ним, 36 килограмм взрывчатых веществ, а также 2 самодельных взрывных устройства.