Бастрыкин контролирует проверку сообщений СМИ о нарушении в Москве жилищных прав двух сестер

31 марта. Mossovetinfo.ru – Доследственную проверку по сообщению СМИ о нарушении жилищных прав «двух сестер, которые остались без родителей и были удочерены дядей по материнской линии и его супругой» и остались без распроданной родительской недвижимости, - председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату взять на контроль. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.



«Со слов девочек во время проживания в семье дядя и его супруга относились к ним как к чужим, периодически применяли физическое насилие за их плохую успеваемость в школе. Недвижимость, которая осталась после смерти родителей, была распродана. Кроме того, отмечалось, что поданные в правоохранительные органы заявления не получили надлежащей оценки», - отмечается в сообщении СК.



Накануне об этом рассказывалось в сюжете одного из федеральных каналов.