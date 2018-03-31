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Происшествия     31.03.2018 10:26

Бастрыкин контролирует проверку сообщений СМИ о нарушении в Москве жилищных прав двух сестер

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Теги:  Москва  жилье  удочерение  недвижимость  проверка 

31 марта. Mossovetinfo.ru – Доследственную проверку по сообщению СМИ о нарушении жилищных прав «двух сестер, которые остались без родителей и были удочерены дядей по материнской линии и его супругой» и остались без распроданной родительской недвижимости, -  председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату взять на контроль. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«Со слов девочек во время проживания в семье дядя и его супруга относились к ним как к чужим, периодически применяли физическое насилие за их плохую успеваемость в школе. Недвижимость, которая осталась после смерти родителей, была распродана. Кроме того, отмечалось, что поданные в правоохранительные органы заявления не получили надлежащей оценки», - отмечается в сообщении СК.

Накануне об этом рассказывалось в сюжете одного из федеральных каналов.

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Теги: 
Москва  жилье  удочерение  недвижимость  проверка 

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