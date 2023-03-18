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Происшествия     21.03.2023 11:01

Бастрыкин поручил проверить информацию об аварийности дома работников НКВД в центре Москвы

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Теги:  Москва  ЦАО  Арбат  дом  Жолтовский  НКВД  капремонт  аварийность  Следственный комитет 

21 марта, Mossovetinfo.ru - Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку и представить доклад в связи с появлением в СМИ информации об аварийном состоянии дома работников НКВД на Смоленской площади в районе Арбат в Центральном административном округе Москвы после перестройки чердака и капремонта. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

«На одном из федеральных каналов вышел сюжет, в котором сообщалось, что памятник культурного наследия столицы - дом работников НКВД на Смоленской площади архитектора Ивана Жолтовского может быть утерян. После попыток переделать чердак здания под хостел по дому пошли трещины», - отмечается в сообщении.

«По мнению жителей, несмотря на денежные средства, выделенные на капитальный ремонт, реставрация должным образом проведена не была, а при прокладке коммуникаций повредили живопись, за что подрядчик уже привлекался к административной ответственности", - также отмечено в сообщении.

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Карта места

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Теги: 
Москва  ЦАО  Арбат  дом  Жолтовский  НКВД  капремонт  аварийность  Следственный комитет 

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