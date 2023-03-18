Другие материалы
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Происшествия
21.03.2023, 11:01
Бастрыкин поручил проверить информацию об аварийности дома работников НКВД в центре Москвы
21 марта, Mossovetinfo.ru - Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку и представить доклад в связи с появлением в СМИ информации об аварийном со...
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Происшествия
18.03.2023, 19:35
В Подмосковном Можайске 12-летний подросток взорвал горелку Вечного огня огнетушителем
18 марта, Mossovetinfo.ru - В подмосковном Можайске подросток, местный житель 2011 года рождения, положил в горелку Вечного огня на Пионерской улице порошковый огнетушитель, произошел взрыв, поврежден...
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Происшествия
18.03.2023, 19:11
Трамп говорит, что ожидает ареста во вторник 21 марта
18 марта, Mossovetinfo.ru - Бывший президент Дональд Трамп заявил в субботу, что ожидает ареста в связи с расследованием, проведенным окружным прокурором Манхэттена на следующей неделе, и призвал к пр...