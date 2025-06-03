Бастрыкину доложат о проверке травмирования людей из-за обрушения фасада в центре Москвы

15 июня — Mossovetinfo.ru — Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Москве Виталию Саксину представить доклад о ходе процессуальной проверки по факту травмировании москвичей из-за обрушения фасада здания в центре Москвы, недалеко от Кремля, – по адресу: Большой Спасоглинищевский переулок, д. 9/1 с16.



«В медиапространстве сообщается, что в Москве произошло обрушение фасада здания, в результате которого пострадали трое местных жителей. Им на месте была оказана медицинская помощь. По данному факту следственными органами СК России по Москве организована процессуальная проверка», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СК РФ.



Ранее днем московские власти, в официальном Telegram-канале Московской медицины, сообщили, что «В районе Китай-город обрушился фасад здания. На место прибыли две бригады скорой помощи. Всем пострадавшим оказана необходимая помощь на месте. Госпитализации не потребовалось», – говорится сообщении.



По информации СМИ, обрушение произошло по адресу: Большой Спасоглинищевский переулок, д. 9/1 с16. «Камни с фасада упали на мужчину и двух женщин, они получили травмы головы и рук. Есть дальнейшая угроза обрушения фасада», - сообщало АГН «Москва».