 
Актуальные темы: переговоры
Происшествия     15.06.2025 21:41

Бастрыкину доложат о проверке травмирования людей из-за обрушения фасада в центре Москвы

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  фасад  обрушение  травмирование  СК  Бастрыкин  доклад 

15 июня — Mossovetinfo.ru — Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Москве Виталию Саксину представить доклад о ходе процессуальной проверки по факту травмировании москвичей из-за обрушения фасада здания в центре Москвы, недалеко от Кремля, – по адресу: Большой Спасоглинищевский переулок, д. 9/1 с16.

«В медиапространстве сообщается, что в Москве произошло обрушение фасада здания, в результате которого пострадали трое местных жителей. Им на месте была оказана медицинская помощь. По данному факту следственными органами СК России по Москве организована процессуальная проверка», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СК РФ.

Ранее днем московские власти, в официальном Telegram-канале Московской медицины, сообщили, что «В районе Китай-город обрушился фасад здания. На место прибыли две бригады скорой помощи. Всем пострадавшим оказана необходимая помощь на месте. Госпитализации не потребовалось», – говорится сообщении.

По информации СМИ, обрушение произошло по адресу: Большой Спасоглинищевский переулок, д. 9/1 с16. «Камни с фасада упали на мужчину и двух женщин, они получили травмы головы и рук. Есть дальнейшая угроза обрушения фасада», - сообщало АГН «Москва».

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  фасад  обрушение  травмирование  СК  Бастрыкин  доклад 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

21:41 Происшествия Бастрыкину доложат о проверке травмирования людей из-за обрушения фасада в центре Москвы

21:09 В России Куда в ходе КРТ расселять граждан смогут сами решать власти городов федерального значения

08:34 В России Шесть украинских беспилотников уничтожены ПВО над регионами России в ночь на 15 июня

07:36 Город (Москва и область) Дождь и до 20 градусов тепла ожидаются в Москве и области 15 июня

07:04 В мире Число жертв в Бат-Яме близ Тель-Авива после атаки Ираном достигло 4

Актуальные материалы

07:53 В мире Заявление Президента России для СМИ о переговорах с Украиной. Полный текст

12:47 Мнения Путин: Правда и справедливость на нашей стороне

15:00 В России Завершен разгром украинских формирований, вторгшихся в Курскую область

01:33 В мире США введут глобальный базовый тариф в размере 10% 5 апреля

20:13 В России Путин: Россия поддерживает идею о перемирии с Украиной

19:11 В мире Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru