Другие материалы
-
Происшествия
15.06.2025, 21:41
Бастрыкину доложат о проверке травмирования людей из-за обрушения фасада в центре Москвы
15 июня — Mossovetinfo.ru — Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Москве ...
-
Происшествия
14.06.2025, 19:45
Убит лидер демпартии в Палате представителей Миннесоты
14 июня — Mossovetinfo.ru — Представитель штата Миннесота Мелисса Хортман и ее муж Марк были застрелены рано утром в ...
-
Происшествия
03.06.2025, 09:22
В Запорожской области более 600 тыс. абонентов остаются без электричества после атаки ВСУ
3 июня — Mossovetinfo.ru — 457 населенных пунктов Запорожской области, более 600 тыс. абонентов, остаются без электросн...