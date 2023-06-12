Другие материалы
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Происшествия
19.06.2023, 19:07
Биткойны на 1,6 млрд рублей изъяты судом у экс начальника следователей Тверского района Москвы Тамбиева
19 июня — Mossovetinfo.ru — Никулинский суд Москвы постановил изъять биткоины у бывшего следователя Следственного к...
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Происшествия
13.06.2023, 13:39
К уголовной ответственности привлечены 18 причастных к даче взяток должностным лицам Ространснадзора - УФСБ
13 июня — Mossovetinfo.ru — УФСБ России по городу Москве и Московской области (далее – Управление) пресечена проти...
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Происшествия
12.06.2023, 08:38
Двое взрослых и два ребенка погибли из-за пожара в Орехово-Зуево
12 июня — Mossovetinfo.ru — Двое взрослых и два ребенка шести лет погибли при пожаре в частном доме в в дер. Яковлево О...