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Происшествия     19.06.2023 19:07

Биткойны на 1,6 млрд рублей изъяты судом у экс начальника следователей Тверского района Москвы Тамбиева

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Теги:  Тамбиев  СК  биткоины  следователь  Тверской район  взятка 

19 июня — Mossovetinfo.ru — Никулинский суд Москвы постановил изъять биткоины у бывшего следователя Следственного комитета Марата Тамбиева, обвиняемого в получении взятки от хакеров, — сообщила пресс-служба суда.

Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к бывшему начальнику следственного отдела ГСУ СК по Тверскому району столицы Марату Тамбиеву, который обвиняется в вымогательстве 1 032 биткойнов на сумму более 1,6 млрд рублей у хакерской группировки Infraud Organization.

В отношении Тамбиева возбуждено дело о взятке.

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Теги: 
Тамбиев  СК  биткоины  следователь  Тверской район  взятка 

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