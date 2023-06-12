Биткойны на 1,6 млрд рублей изъяты судом у экс начальника следователей Тверского района Москвы Тамбиева

19 июня — Mossovetinfo.ru — Никулинский суд Москвы постановил изъять биткоины у бывшего следователя Следственного комитета Марата Тамбиева, обвиняемого в получении взятки от хакеров, — сообщила пресс-служба суда.



Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к бывшему начальнику следственного отдела ГСУ СК по Тверскому району столицы Марату Тамбиеву, который обвиняется в вымогательстве 1 032 биткойнов на сумму более 1,6 млрд рублей у хакерской группировки Infraud Organization.



В отношении Тамбиева возбуждено дело о взятке.