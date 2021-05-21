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Происшествия     21.05.2021 13:22

Более 100 рейсов «Аэрофлота» задерживаются в Москве и Санкт-Петербурге из-за сбоя системы регистрации

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Теги:  Аэрофлот  сбой  задержки рейсов 

21 мая. Mossovetinfo.ru — Более 100 авиарейсов «Аэрофлота» задерживаются из-за сбой в системе регистрации пассажиров.

Сообщения о задержках рейсов из-за невозможности зарегистрировать пассажиров поступают из московских аэропортов Шереметьево и Внуково, а также из санкт-петербургского аэропорта Пулково.

«Аэрофлот» заявил, что причиной проблем с системой регистрации стал глобальный технический сбой на стороне поставщика IT-услуг. В настоящее время сбой устранен, однако пока еще возможно долгое ожидание регистрации и задержки рейсов.

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Карта места

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Теги: 
Аэрофлот  сбой  задержки рейсов 

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