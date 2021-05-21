Более 100 рейсов «Аэрофлота» задерживаются в Москве и Санкт-Петербурге из-за сбоя системы регистрации

21 мая. Mossovetinfo.ru — Более 100 авиарейсов «Аэрофлота» задерживаются из-за сбой в системе регистрации пассажиров.



Сообщения о задержках рейсов из-за невозможности зарегистрировать пассажиров поступают из московских аэропортов Шереметьево и Внуково, а также из санкт-петербургского аэропорта Пулково.



«Аэрофлот» заявил, что причиной проблем с системой регистрации стал глобальный технический сбой на стороне поставщика IT-услуг. В настоящее время сбой устранен, однако пока еще возможно долгое ожидание регистрации и задержки рейсов.