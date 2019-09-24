24 сентября. Mossovetinfo.ru – На несанкционированных акциях в Москве прошедшим летом было задержано 225 несовершеннолетних из 25 регионов России, сообщил журналистам замначальника антиэкстремистского главка МВД РФ Владимир Макаров.
Кроме того, на акциях были задержаны 246 студентов из 64 московских ВУЗов.
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