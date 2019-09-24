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Происшествия     24.09.2019 12:14

Более 200 несовершеннолетних было задержано на летних акциях протеста в Москве

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Теги:  МВД  несовершеннолетние  акции  оппозиция  задержания 

24 сентября. Mossovetinfo.ru – На несанкционированных акциях в Москве прошедшим летом было задержано 225 несовершеннолетних из 25 регионов России, сообщил журналистам замначальника антиэкстремистского главка МВД РФ Владимир Макаров.

Кроме того, на акциях были задержаны 246 студентов из 64 московских ВУЗов.


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Теги: 
МВД  несовершеннолетние  акции  оппозиция  задержания 

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