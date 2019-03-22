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Происшествия     22.03.2019 15:31

Более 2 тысяч человек эвакуировали из бизнес-центра в Москве из-за угрозы взрыва

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Теги:  угроза взрыва  эвакуация  телефонный терроризм 

22 марта. Mossovetinfo.ru – Более 2 тысяч человек эвакуировано из бизнес-центра «Фабрика Станиславского» в Таганском районе Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник правоохранительных органах города.

Эвакуация проводится в связи с поступившим анонимным сообщением, о заложенном в здании взрывном устройстве. В настоящий момент эвакуация продолжается. В бизнес-центре располагаются «Радио-7», студия Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing, а также театральная студия.

Также сообщается, что за сегодняшний день анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили в 11 московских школ и один детский сад. Часть из них уже проверили, опасных для жизни и здоровья людей предметов не обнаружено.


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Карта места

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Теги: 
угроза взрыва  эвакуация  телефонный терроризм 

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