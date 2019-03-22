22 марта. Mossovetinfo.ru – Более 2 тысяч человек эвакуировано из бизнес-центра «Фабрика Станиславского» в Таганском районе Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник правоохранительных органах города.



Эвакуация проводится в связи с поступившим анонимным сообщением, о заложенном в здании взрывном устройстве. В настоящий момент эвакуация продолжается. В бизнес-центре располагаются «Радио-7», студия Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing, а также театральная студия.



Также сообщается, что за сегодняшний день анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили в 11 московских школ и один детский сад. Часть из них уже проверили, опасных для жизни и здоровья людей предметов не обнаружено.