10 декабря. Mossovetinfo.ru – Более 30 тысяч человек было эвакуировано в Москве в понедельник, 9 декабря из-за сообщений о заложенных на различных объектах взрывных устройствах, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.



Сообщается, что в общей сложности сообщения о заложенных бомбах поступили более чем на 100 объектов, среди которых школы, детские сады, больницы, торговые центры, районные суды. Также был «заминирован» храм Христа Спасителя.



Проведенные проверки показали, что все сообщения о заложенных взрывных устройствах были ложными.



Волна сообщений о минировании зданий началась в Москве и Санкт-Петербурге в конце ноября. Только на протяжении прошлой недели в Москве было «заминировано» более 600 различных зданий. Для проведения проверок в них было эвакуировано около 110 тысяч человек.