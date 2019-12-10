10 декабря. Mossovetinfo.ru – Более 30 тысяч человек было эвакуировано в Москве в понедельник, 9 декабря из-за сообщений о заложенных на различных объектах взрывных устройствах, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Сообщается, что в общей сложности сообщения о заложенных бомбах поступили более чем на 100 объектов, среди которых школы, детские сады, больницы, торговые центры, районные суды. Также был «заминирован» храм Христа Спасителя.
Проведенные проверки показали, что все сообщения о заложенных взрывных устройствах были ложными.
Волна сообщений о минировании зданий началась в Москве и Санкт-Петербурге в конце ноября. Только на протяжении прошлой недели в Москве было «заминировано» более 600 различных зданий. Для проведения проверок в них было эвакуировано около 110 тысяч человек.
09:00 Происшествия Более 30 тысяч человек эвакуировали в Москве 9 декабря из-за сообщений о бомбах
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