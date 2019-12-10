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Происшествия     10.12.2019 09:00

Более 30 тысяч человек эвакуировали в Москве 9 декабря из-за сообщений о бомбах

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Теги:  угроза взрыва  эвакуация 

10 декабря. Mossovetinfo.ru – Более 30 тысяч человек было эвакуировано в Москве в понедельник, 9 декабря из-за сообщений о заложенных на различных объектах взрывных устройствах, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Сообщается, что в общей сложности сообщения о заложенных бомбах поступили более чем на 100 объектов, среди которых школы, детские сады, больницы, торговые центры, районные суды. Также был «заминирован» храм Христа Спасителя.

Проведенные проверки показали, что все сообщения о заложенных взрывных устройствах были ложными.

Волна сообщений о минировании зданий началась в Москве и Санкт-Петербурге в конце ноября. Только на протяжении прошлой недели в Москве было «заминировано» более 600 различных зданий. Для проведения проверок в них было эвакуировано около 110 тысяч человек.


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Теги: 
угроза взрыва  эвакуация 

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