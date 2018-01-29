Более 30 зданий в Москве подверглись проверке после анонимных звонков об угрозе взрыва

29 января. Mossovetinfo.ru – Более 30 зданий в Москве подверглись в понедельник проверке после анонимных звонков об угрозе взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.



Среди зданий, из которых была проведена эвакуация людей, несколько больниц, торговые центры, здания столичных департаментов.



Волна сообщений об угрозах взрыва началась в России в сентябре 2017 года. Всего атаке телефонных террористов подверглись более 4 тысяч объектов в 215 городах России.