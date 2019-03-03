Более 35 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы 3 марта

3 марта. Mossovetinfo.ru – Более 35 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы в воскресенье, 3 марта, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».



Во Внуково задержано 8 рейсов, еще 3 отменено, В Домодедово задержали 7 рейсов, 11 отменили. В Шереметьево задержано 8 рейсов.