Более 370 мигрантов задержано в одном из столичных хостелов

27 октября — Mossovetinfo.ru — Более 370 мигрантов задержано в одном из столичных хостелов в ходе рейда Военного следственного управления СК России, проведенного при содействии спецназа Росгвардии, - сообщает вечером в понедельник официальный канал Главного управления Росгвардии по г.Москве в телеграм.



«Сотрудники ОМОН «Авангард» Главного управления по г. Москве оказали силовую поддержку коллегам из Военного следственного управления СК России при проведении операции по контролю за соблюдением миграционного законодательства в одном из столичных хостелов», - отмечается в сообщении.



Отмечается, что в ходе мероприятия было задержано более 370 мигрантов, которые переданы в органы внутренних дел для оформления документов по факту нарушения правил пребывания на складах и производственных объектах городского округа.