Происшествия
27.10.2025, 22:08
Более 370 мигрантов задержано в одном из столичных хостелов
27 октября — Mossovetinfo.ru — Более 370 мигрантов задержано в одном из столичных хостелов в ходе рейда Военного следс...
Происшествия
26.10.2025, 08:22
В полиции Коммунарки около 40 человек проверяются на причастность к массовой драке в ЖК «Прокшино»
26 октября — Mossovetinfo.ru — В связи с групповым нарушением общественного порядка в ЖК «Прокшино» (Коммунарка, нов...
Происшествия
22.10.2025, 12:51
30,2 млн рублей передал мошенникам в Москве пенсионер за неделю
22 сентября — Mossovetinfo.ru — Москвич поговорил с телефонными мошенниками и лишился своих накоплений. Общая сумма ...