7 мая. Mossovetinfo.ru – В понедельник 6 мая в Москве эвакуировали более 51 тысячи человек из-за ложных сообщений о заложенных взрывных устройствах, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Анонимные сообщения о минированиях поступили на 54 объекта, среди которых гостиница «Новитель», банк ВТБ, бизнес-центр «Башня-2000», торговые центры.
К проверкам сообщений было привлечено 460 сотрудников полиции и более 140 единиц техники. Все сообщения оказались ложными, никаких взрывных устройств обнаружено не было.
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