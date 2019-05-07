7 мая. Mossovetinfo.ru – В понедельник 6 мая в Москве эвакуировали более 51 тысячи человек из-за ложных сообщений о заложенных взрывных устройствах, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Анонимные сообщения о минированиях поступили на 54 объекта, среди которых гостиница «Новитель», банк ВТБ, бизнес-центр «Башня-2000», торговые центры.



К проверкам сообщений было привлечено 460 сотрудников полиции и более 140 единиц техники. Все сообщения оказались ложными, никаких взрывных устройств обнаружено не было.