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Происшествия     06.06.2019 11:09

Более пяти тысяч человек было эвакуировано в Москве 5 июня из-за сообщений о бомбах

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Теги:  телефонный терроризм  эвакуация 

6 июня. Mossovetinfo.ru – Более пяти тысяч человек было эвакуировано из различных московских зданий и учреждений в среду, 5 июня, в связи с сообщениями о заложенных взрывных устройствах, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Сообщается, что с электронного адреса от неизвестного, поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах с ядовитым газом в нескольких московских отелях, торговых центрах, в выставочном зале «Манеж» и других объектах в разных районах Москвы.

Сотрудники полиции и специалисты проверили все «заминированные» здания, а также близлежащие территории, никаких взрывных устройства или взрывчатых веществ обнаружено не было.


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Теги: 
телефонный терроризм  эвакуация 

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