6 июня. Mossovetinfo.ru – Более пяти тысяч человек было эвакуировано из различных московских зданий и учреждений в среду, 5 июня, в связи с сообщениями о заложенных взрывных устройствах, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.
Сообщается, что с электронного адреса от неизвестного, поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах с ядовитым газом в нескольких московских отелях, торговых центрах, в выставочном зале «Манеж» и других объектах в разных районах Москвы.
Сотрудники полиции и специалисты проверили все «заминированные» здания, а также близлежащие территории, никаких взрывных устройства или взрывчатых веществ обнаружено не было.
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