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Происшествия     30.06.2021 10:12

Брат футболиста Александра Кокорина задержан за драку в центре Москвы - СМИ

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Теги:  Александр Кокорин  Кокорин  драка 

30 июня. Mossovetinfo.ru – Кирилл Кокорин, младший брат футболиста Александра Кокорина, задержан за драку с сотрудниками ресторана в центры Москвы. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Кокорин вместе с приятелем в состоянии алкогольного опьянения попытались пройти в один из ресторанов без QR-кодов, но их не пустили, после чего и произошел конфликт. Сейчас Кокорин находится в отделе МВД. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о хулиганстве. Официального комментария МВД на данный момент нет.

При этом по данным «РЕН ТВ», Кокорин-младший с приятелем пытались проехать в одно из заведений на территорию Центра международной торговли. Так как там в среду состоится «Прямая линия» c президентом России Владимиром Путиным, то пускают туда либо тех, кто там проживает, либо тех, у кого есть аккредитация на мероприятие. Получив отказ, молодые люди стали обзывать полицейских нищебродами. После этого их задержали и доставили в отдел полиции.

8 октября 2018 года Мамаев, братья Александр и Кирилл Кокорин, а также детский тренер Александр Протасовицкий устроили две драки в Москве, в ходе которых избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука и чиновника Минпромторга Дениса Пака. Пострадавшим нанесли телесные повреждения.

8 мая 2019 года суд приговорил братьев Кокориных к 1,5 года тюрьмы, а Мамаева и Протасовицкого – к 1 году и 5 месяцам заключения. 6 сентября суд удовлетворил ходатайства братьев Кокориных и Мамаева об условно-досрочном освобождении. 17 сентября решение вступило в силу, и они вышли на свободу.

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Теги: 
Александр Кокорин  Кокорин  драка 

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