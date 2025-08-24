Другие материалы
Происшествия
27.08.2025, 11:34
Бутылки с зажигательной смесью кинул мужчина на востоке Москвы в сторону автомобилей МВД и ГБУ «Жилищник»
27 августа — Mossovetinfo.ru — Прокуратура взяла под контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту...
Происшествия
25.08.2025, 10:31
Задержанного по делу о хищении 1 млрд рублей замгубернатора Курской области этапируют в Москву
25 августа — Mossovetinfo.ru — Силовики этапируют в Москву врио заместителя губернатора Курской области Владимира Б...
Происшествия
24.08.2025, 14:43
Погиб человек после «хлопка» в Центральном детском магазине в Москве
24 августа — Mossovetinfo.ru — «Возбуждено уголовное дело по факту инцидента в центре Москвы», где сегодня днем «в ма...