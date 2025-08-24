 
Актуальные темы: переговоры
Происшествия     27.08.2025 11:34

Бутылки с зажигательной смесью кинул мужчина на востоке Москвы в сторону автомобилей МВД и ГБУ «Жилищник»

Теги:  зажигательная смесь  нож  нападение  Гольяново  ВАО  Щелковское шоссе  полиция  прокуратура  уголовное дело 

27 августа — Mossovetinfo.ru — Прокуратура взяла под контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ) в связи с нападением на полицейских с ножом и бутылками с зажигательной смесью.

«Сегодня утром мужчина 1999 г.р., находясь около автозаправочной станции на Щелковском шоссе, кинул две бутылки с зажигательной смесью в сторону автомобилей МВД и ГБУ «Жилищник». После чего напал с ножом на сотрудников полиции, которые прибыли для пресечения его противоправных действий», сообщила прокуратура Москвы.

Как сообщал канал Mash, скрутить неизвестного с ножом «помогали очевидцы с палками». Это произошло на Щёлковском шоссе в районе Гольяново.

Карта места

