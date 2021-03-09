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Происшествия     09.03.2021 19:18

Бывший сотрудник полиции осужден за хулиганство, в результате которого в Москве пострадала несовершеннолетняя

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Теги:  полицейский  хулиганство  стрельба  травмат  ребенок 

9 марта. Mossovetinfo.ru - Симоновский районный суд г. Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении теперь уже бывшего сотрудника полиции Ивана Князева. Он осужден за хулиганство, совершенное с применением оружия, - сообщает прокуратура Москвы. "Суд приговорил Князева к 3 годам лишения свободы условно", -= говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА МОССОВЕТ, в ночь на 6 декабря сотрудниками полиции на улице Судостроительная был задержан 33-летний мужчина, который произвел выстрелы из травматического оружия в 13-летнюю несовершенную.

Судом установлено, что "сотрудник полиции, находившийся не при исполнении служебных обязанностей, в гражданской одежде, будучи в состоянии алкогольного опьянения, грубо нарушая общественный порядок, действуя умышленно, из хулиганских побуждений, произвел не менее четырех не прицельных выстрелов из принадлежащего ему травматического пистолета".

"В результате хулиганских действий Князева один из выстрелов попал в ногу 13-летней девочке", - сообщила прокуратура Москвы.

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Теги: 
полицейский  хулиганство  стрельба  травмат  ребенок 

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