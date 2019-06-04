4 июня. Mossovetinfo.ru – Пожарные спасли четырех человек, в том числе двоих детей при пожаре на юго-западе Москвы, сообщается на официальном сайт московского управления МЧС.
Пожар произошел на пятом этаже в квартире жилого дома на Профсоюзной улице. Спасенные были переданы медикам для осмотра.
Пожар был ликвидирован, в тушении принимало участие 30 человек.
11:53 Происшествия Четверо человек, из них двое детей, спасено при пожаре на юго-западе Москвы
11:16 Город (Москва и область) Ночные автобусы и трамваи в Москве перевезли с начала года около 500 тысяч пассажиров
11:06 Другое Компания Apple отказалась от обновления старых моделей iPhone
10:55 Город (Москва и область) Станция метро «Проспект Мира» работает в штатном режиме после Ураза-байрам
09:57 В России ФСБ потребовала у «Яндекса» ключи шифрования от переписки пользователей
11:21 Город (Москва и область) В московском метро назвали причины сбоев в подземке 21 и 23 мая
12:34 Город (Москва и область) Новая железнодорожная платформа «Иновационный центр «Сколково» открылась в Подмосковье
10:53 Город (Москва и область) В Москве резко выросли цены на полисы ОСАГО
11:05 Власть Закон об электронном голосовании на выборах в Мосгордуму. Текст закона
10:08 Город (Москва и область) Какие станции Филевской линии метро закрыты 25 и 26 мая