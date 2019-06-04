4 июня. Mossovetinfo.ru – Пожарные спасли четырех человек, в том числе двоих детей при пожаре на юго-западе Москвы, сообщается на официальном сайт московского управления МЧС.



Пожар произошел на пятом этаже в квартире жилого дома на Профсоюзной улице. Спасенные были переданы медикам для осмотра.



Пожар был ликвидирован, в тушении принимало участие 30 человек.