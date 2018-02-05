Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
Происшествия     05.02.2018 18:04

Четверо мужчин пострадали в результате хлопка газового баллона - СК

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Московская область  Ленинский район  Бутово Парк 

5 февраля / Mossovetinfo / -- 5 февраля 2018 года в Ленинском районе Московской области в ходе ремонтных работ в новой квартире с использованием газового баллона «произошел хлопок указанного баллона» и «от взрывной волны пострадали четверо мужчин», сообщает ГСУ СК России по Московской области. По данному факту следственным отделом по городу Видное организовано проведение доследственной проверки.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех причин и обстоятельств произошедшего. Двум мужчинам поставлен диагноз - "легкие ожоги", двум - "ожоги 90% тела". На месте происшествия работают следователи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - отмечается в сообщении СК.

Между тем, по информации МЧС по Центральному федеральному округу, жители дома временно эвакуированы на период проведения обследования безопасности конструктивных элементов дома.
Ранее сообщалось, что в результате «хлопка» разрушилась часть стен дома в ЖК «Бутово Парк», в том числе – наружных.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Московская область  Ленинский район  Бутово Парк 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

19:57 Власть ЦИК России приветствует появление в Москве проекта «Объединенные демократы» по наблюдению за выборами Президента России

18:46 В мире Большая часть территории Донбасса может остаться без водоснабжения

18:29 Власть ГБУ Жилищник районов Войковский и Хорошево-Мневники нарушают закон о госзакупках - прокуратура

18:04 Происшествия Четверо мужчин пострадали в результате хлопка газового баллона - СК

16:42 Происшествия МЧС ликвидировала пожар в «Бутово парк», возникший после «хлопка неизвестного происхождения»

Актуальные материалы

16:42 Происшествия МЧС ликвидировала пожар в «Бутово парк», возникший после «хлопка неизвестного происхождения»

16:32 Происшествия Опубликовано видео последствий взрыва квартиры и стены дома в Бутово Парк

13:13 В мире CAS оправдал 28 российских спортсменов и восстановил их результаты на ОИ-2014 в Сочи

15:53 Общество Масштабные арт-объекты украсят площадки фестиваля Московская Масленица»

11:00 В мире Кто попал в «Кремлевский доклад» США. Список

10:48 Мнения Собянин прокомментировал попадание в «Кремлевский доклад»

09:54 В мире США ввели новые санкции против России. Список лиц и компаний

16:29 Город Какие дома не будут сносить в рамках программы реновации жилья

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru