Другие материалы
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Происшествия
05.02.2018, 18:04
Четверо мужчин пострадали в результате хлопка газового баллона - СК
5 февраля / Mossovetinfo / -- 5 февраля 2018 года в Ленинском районе Московской области в ходе ремонтных работ в новой квартире с использованием газового баллона «произошел хлопок указанного баллона» ...
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Происшествия
05.02.2018, 16:42
МЧС ликвидировала пожар в «Бутово парк», возникший после «хлопка неизвестного происхождения»
5 февраля / Mossovetinfo.ru / -- МЧС Московской области сообщает, что по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, деревня Бутовок, ЖК "Бутово Парк", дом 15, в не газифицированном дом...
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Происшествия
05.02.2018, 16:32
Опубликовано видео последствий взрыва квартиры и стены дома в Бутово Парк
5 февраля / Mossovetinfo.ru / -- Информагентством РИАМО со ссылкой на пользователя соцсети «ВКонтакте» Андрея Лихачева опубликован скрин с видео последствий ЧП со взрывом на 20 этаже многоэтажки в Б...