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Происшествия     15.04.2021 20:52

Чиновник московской мэрии задержан по подозрению в получении взятки

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Теги:  коррупция 

15 апреля. Mossovetinfo.ru – Чиновник московской мэрии задержан по подозрению в получении взятки. Как сообщает «Интерфакс», задержанный – заместитель руководителя департамента экономической политики и развития города Москвы Леонид Кострома.

Источник издания утверждает, что Кострома был задержан с поличным. Он подозревается в получении взятки в четыре миллиона рублей.

Официальной информации на данный момент нет.

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Теги: 
коррупция 

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