Происшествия
19.01.2026, 12:26
Число погибших при крушении поездов в Испании выросло до 39 человек
19 января — Mossovetinfo.ru — До 39 человек увеличилось количество жертв железнодорожной катастрофы в Испании, травм...
Происшествия
14.01.2026, 10:17
Задержана группа лиц неправомерно предлагавших «регистрацию» за деньги
14 января— Mossovetinfo.ru — Оперативники УВД по Юго-Западному округу Москвы и Управления уголовного розыска мо...
Происшествия
13.01.2026, 13:05
9 (девять) новорожденных скончались в новогодние праздники в роддоме № 1 Новокузнецка
13 января— Mossovetinfo.ru — В роддоме № 1 Новокузнецка девять новорожденных скончались в новогодние праздники, учр...