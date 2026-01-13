Число погибших при крушении поездов в Испании выросло до 39 человек

19 января — Mossovetinfo.ru — До 39 человек увеличилось количество жертв железнодорожной катастрофы в Испании, травмы получили еще 123 человека, из них около 50 госпитализированы, в том числе в тяжелом состоянии, передает в понедельник испанское телевидение.



Авария произошла накануне вечером. Поезд, следовавший по маршруту «Малага — Мадрид» сошел с рельсов, в него влетел другой состав. Испанский премьер назвал произошедшее «ночью глубокой боли»



В двух столкнувшихся поездах находились около 400 человек.



Оператор железнодорожной инфраструктуры Испании Adif сообщает, что накануне вечерний поезд из Малаги в Мадрид сошел с рельсов и врезался в поезд, следовавший из Мадрида в Уэльву.



В Adif уточнили, что железнодорожное сообщение между Мадридом и городами Андалусии приостановлено.