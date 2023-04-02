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Происшествия     03.04.2023 08:10

Число пострадавших после взрыва в кафе в Петербурге выросло до 32 человек - Минздрав РФ

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Теги:  Петербург  кафе  взрыв  Татарский  военкор 

3 апреля, Mossovetinfo.ru - Число пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге увеличилось до 32 человек, 10 пациентов в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"По оперативным данным, в Санкт-Петербурге в результате инцидента в кафе пострадали 32 человека, один человек погиб", - говорится в сообщении.

Состояние 10 пострадавших оценивается как тяжелое, 16 в состоянии средней тяжести, в том числе девочка 14 лет, 5 человек в удовлетворительном состоянии, - сообщил Минздрав.

Накануне вечером сообщалось, что в Санкт-Петербурге произошел в ходе мероприятия КИБЕР ФРОНТ Z, на встрече обсуждалась работа военных корреспондентов в зоне боевых действий, СВУ, сработавшее в Петербурге, было спрятано в статуэтку, которую подарили погибшему военкору Владлену Татарскому.

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Карта места

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Теги: 
Петербург  кафе  взрыв  Татарский  военкор 

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