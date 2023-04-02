Другие материалы
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Происшествия
03.04.2023, 08:10
Число пострадавших после взрыва в кафе в Петербурге выросло до 32 человек - Минздрав РФ
3 апреля, Mossovetinfo.ru - Число пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге увеличилось до 32 человек, 10 пациен...
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Происшествия
02.04.2023, 19:49
ТАСС: СВУ, сработавшее в Петербурге, было спрятано в статуэтку, которую подарили погибшему военкору Владлену Татарскому
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Происшествия
02.04.2023, 19:11
Военкор Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе "Стрит-бар" в центре Санкт-Петербурга
2 апреля, Mossovetinfo.ru - Военкор Владлен Татарский погиб в результате взрыва в кафе "Стрит-бар" на Университетской ...