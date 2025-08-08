Другие материалы
Происшествия
08.08.2025, 21:27
Число пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике выросло до восьми, - один в реанимации
8 августа — Mossovetinfo.ru — Количество пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике увеличилось до восьми, ...
Происшествия
08.08.2025, 13:23
20 участников ОПГ в Москве осуждены за завладение объектами недвижимости на сумму более 500 млн рублей
8 августа — Mossovetinfo.ru — Дорогомиловским районным судом г. Москвы вынесен обвинительный приговор 2 организатор...
Происшествия
08.08.2025, 09:33
Около 4,8 млн руб предварительно похитили грабители на почте на юге Москвы
8 августа — Mossovetinfo.ru — Прокуратура Южного административного округа взяла под контроль установление обстоят...