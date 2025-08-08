 
Актуальные темы: переговоры
Происшествия     08.08.2025 21:27

Число пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике выросло до восьми, - один в реанимации

8 августа — Mossovetinfo.ru — Количество пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике увеличилось до восьми, один человек после падения с канатки в курортной находится в отделении реанимации, запрошена телемедицинская консультация с московскими специалистами, сообщили в Минздраве региона.

Также сообщается, что двое пострадавших после осмотра врачей были отпущены домой.

Оборвавшаяся в Нальчике канатная дорога находится в частной собственности ООО «Экскурсионный комплекс «Жемчужина» с 2005 года, заявил мэр города Таймураз Ахохов на совещании главы Кабардино-Балкарии.

По состоянию на 19:00 поисково-спасательной работы на месте обрушения канатной-кресельной дороги в городе Нальчик завершены, сообщало в своем официальном канале ГУ МЧС России по КБР.

«Всего в канатной дороге находился 21 человек», - сообщило МЧС.

Карта места

