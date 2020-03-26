26 марта. Mossovetinfo.ru – Число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в России выросло с 658 до 840 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.



За прошедшие сутки в России зарегистрировано 182 новых случая заболевания в 18 регионах. В Москве зафиксировано 136 новых случаев заболевания, в Свердловской области – 7 случаев, в Санкт-Петербурге и Пермском крае- по 5 случаев, в Якутии – 4 случая. По три случая зафиксировано в Ставропольском крае, в Татарстане, в Челябинской области и Красноярском крае. По 2 новых случая – в Псковской и Самарской областях, в Ханты-Мансийском автономном округе и в Бурятии. По одному случаю зафиксировано в Кемеровской, Новосибирской и томской областях, а также в Хабаровском краю.



Всего случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 56 регионах России. Также зафиксировано два летальных исхода. 38 человек уже выписаны из больниц после излечения.