Другие материалы
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Происшествия
16.05.2018, 19:20
Член экспертного совета «Единой России» Юрий Котлер найден мертвым в Москве
16 мая. Mossovetinfo.ru – По факту обнаружения тела мужчины в квартире в центре Москвы проводится доследственная проверка. Об этом сообщили в столичном управлении СКР. Тело мужчины с огнест...
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Происшествия
16.05.2018, 11:52
Останки женщины обнаружены на юго-западе Москвы
16 мая. Mossovetinfo.ru – Скелетезированые останки женщины были обнаружены на территории заброшенного морга на улице Фотиевой, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по Москве. По предвари...
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Происшествия
15.05.2018, 17:29
Навальный арестован на 30 суток за организацию несогласованной акции 5 мая в Москве
15 мая. Mossovetinfo.ru – Тверской районный суд Москвы приговорил оппозиционера Алексея Навального к 30 суткам административного ареста за организацию несогласованной акции в Москве 5 мая. На...