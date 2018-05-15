16 мая. Mossovetinfo.ru – По факту обнаружения тела мужчины в квартире в центре Москвы проводится доследственная проверка. Об этом сообщили в столичном управлении СКР.



Тело мужчины с огнестрельным ранением было обнаружено 16 мая в квартире жилого дома на улице Большая Никитская. По предварительным данным мужчина покончил жизнь самоубийством.



По данным «Интерфакса», это бывший вице-президент ВТБ, член экспертного совета «Единой России» Юрий Котлер. Ему было 50 лет.



Котлер работал корреспондентом РИА Новости, журнала Time и газеты New York Times, затем работал в Госимуществе и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг. В 2012 году вошел в состав высшего совета «Единой России», в 2013 году стал старшим вице-президентом ВТБ. 19 февраля нынешнего года вошел в состав экспертного совета «Единой России».