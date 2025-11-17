25 ноября — Mossovetinfo.ru — Генпрокуратуре России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех лиц, которые обвиняются по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и реализация пищевой продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц) и направило дело для рассмотрения по существу в Люблинский районный суд Москвы.
По версии следствия, в мае–июне 2024 года в ООО «Савон-К» в нарушение санитарно-эпидемиологических норм, правил термообработки и условий стерилизации была произведена в вакуумной упаковке вареная фасоль, «что повлекло формирование в ней ядовитого вещества – ботулотоксина».
Сообщается, что зараженная продукция в июне 2024 года приобретена ООО «Локалкитчен» («Кухня на районе») в котором «желая снизить финансовые издержки», не обеспечили надлежащую проверку ее качества путем проведения необходимых микробиологических исследований и и использовали такую фасоль для приготовления салата «Лобио», который реализовали населению через интернет-магазины «Кухня на районе» и «Самокат».
По данным прокуратуры, «в результате пищевого отравления, вызванного употреблением салата, произошло массовое заболевание ботулизмом, от которого 2 человека скончались, 298 лицам причинен вред различной степени тяжести, а еще у 52 потребителей возникла реальная опасность причинения тяжкого вреда здоровью или смерти, которые не наступили благодаря своевременно оказанной медицинской помощи».
Также потерпевшими заявлены иски о возмещении причиненного вреда на сумму свыше 70 млн рублей, часть которого ООО «Локалкитчен» добровольно компенсировало.
Ранее ИА Моссовет сообщало
, что 15 июня 2024 года, после массового заражения ботулизмом от продукции «Кухня на районе» (ООО «ЛОКАЛКИТЧЕН») в Москве следователи завели уголовное дело.