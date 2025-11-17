 
Актуальные темы: переговоры
Происшествия     25.11.2025 12:56

Дело о массовом отравлении салатом от «Кухни на районе» направлено в суд - Генпрокуратура

Теги:  Генпрокуратура  уголовное дело  Кухня на районе  ботулизм 

25 ноября — Mossovetinfo.ru — Генпрокуратуре России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех лиц, которые обвиняются по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и реализация пищевой продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц) и направило дело для рассмотрения по существу в Люблинский районный суд Москвы.

По версии следствия, в мае–июне 2024 года в ООО «Савон-К» в нарушение санитарно-эпидемиологических норм, правил термообработки и условий стерилизации была произведена в вакуумной упаковке вареная фасоль, «что повлекло формирование в ней ядовитого вещества – ботулотоксина».

Сообщается, что зараженная продукция в июне 2024 года приобретена ООО «Локалкитчен» («Кухня на районе») в котором «желая снизить финансовые издержки», не обеспечили надлежащую проверку ее качества путем проведения необходимых микробиологических исследований и и использовали такую фасоль для приготовления салата «Лобио», который реализовали населению через интернет-магазины «Кухня на районе» и «Самокат».

По данным прокуратуры, «в результате пищевого отравления, вызванного употреблением салата, произошло массовое заболевание ботулизмом, от которого 2 человека скончались, 298 лицам причинен вред различной степени тяжести, а еще у 52 потребителей возникла реальная опасность причинения тяжкого вреда здоровью или смерти, которые не наступили благодаря своевременно оказанной медицинской помощи».

Также потерпевшими заявлены иски о возмещении причиненного вреда на сумму свыше 70 млн рублей, часть которого ООО «Локалкитчен» добровольно компенсировало.

Ранее ИА Моссовет сообщало, что 15 июня 2024 года, после массового заражения ботулизмом от продукции «Кухня на районе» (ООО «ЛОКАЛКИТЧЕН») в Москве следователи завели уголовное дело.

