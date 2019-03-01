1 марта. Mossovetinfo.ru – По факту гибели сотрудника ДПС в результате автомобильной аварии возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», сообщается на официальном сайте московского управления СК РФ.
Авария произошла вечером в четверг, 28 февраля. Автомобиль «Лексус», следовавший по внутренней стороне Третьего транспортного кольца, нарушил правила дорожного движения и врезался в стоявший на въезде в Гагаринский тоннель служебный автомобиль ДПС, в котором находились инспекторы. В результате столкновения, один из инспекторов получил серьезные травмы, от которых он скончался в машине скорой помощи.
Виновник ДТП был задержан, на первом допросе он признал свою вину в случившемся.
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