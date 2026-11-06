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Происшествия     10.11.2026 17:38

День траура объявят в Болгарии в среду в связи с гибелью людей в массовых ДТП

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Теги:  Болгария  трасса  Фракия  туман  ДТП  погибшие  пострадавшие  траур 

10 ноября — Mossovetinfo.ru — День траура будет объявлен днем в Болгарии 11 ноября, в среду, в связи с гибелью людей в массовых ДТП в утренние часы в условиях густого тумана на автомагистрали «Фракия». Об этом сообщают СМИ Болгарии со ссылкой на слова премьер-министра страны Румене Радев, сказанные на брифинге на месте происшествия.

«Сегодня трагичный день для всей Болгарии. Эта ужасная катастрофа унесла жизни 12 человек. Десятки других ранены и отправлены в больницы Сливена, Ямбола и Бургаса. Надеюсь, что ситуация стабилизируется и никто из пострадавших не умрет. Завтрашний день, 11 ноября, будет объявлен правительством днем траура в память о погибших в катастрофе. Семьям погибших будет оказана необходимая помощь», - сказал премьер-министр.

Два ДТП на магистрали «Фракия» произошли утром в условиях густого тумана, всего столкнулись 86 машин. По уточненным данным, погибли 12 человек, 51 пострадавший доставлен в лечебные учреждения трех городов страны, состояние 13 из них оценивается как тяжелое.

Президент страны Илияна Йотова в связи с инцидентом прервала свое участие в конференции в Париже.

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Теги: 
Болгария  трасса  Фракия  туман  ДТП  погибшие  пострадавшие  траур 

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