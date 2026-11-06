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Происшествия
10.11.2026, 17:38
День траура объявят в Болгарии в среду в связи с гибелью людей в массовых ДТП
10 ноября — Mossovetinfo.ru — День траура будет объявлен днем в Болгарии 11 ноября, в среду, в связи с гибелью людей в м...
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Происшествия
08.11.2026, 07:47
Полиция проинформировали о проведении профилактических мероприятий в центре Москвы
8 ноября — Mossovetinfo.ru — Столичная полиция поздно вечером 7 ноября распространили информацию о проведении профи...
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Происшествия
06.11.2026, 17:59
УФСБ задержан житель Москвы по своей инициативе работавший на украинскую террористическую организацию
6 ноября — Mossovetinfo.ru — УФСБ России по городу Москве и Московской области выявлена и пресечена противоправная ...