28 июня. Mossovetinfo.ru – Дерево упало на пути на Филевской линии московского метро. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки.



Инцидент произошел вечером в пятницу, 28 июня. Дерево упало на пути между станциями «Пионерская» и «Филевский парк». Пострадавших нет. Движение поездов временно приостановлено.