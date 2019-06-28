28 июня. Mossovetinfo.ru – Дерево упало на пути на Филевской линии московского метро. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки.
Инцидент произошел вечером в пятницу, 28 июня. Дерево упало на пути между станциями «Пионерская» и «Филевский парк». Пострадавших нет. Движение поездов временно приостановлено.
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