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Происшествия     06.11.2020 13:01

Девочка скончалась во время урока в школе на юге Москвы

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Теги:  школа  смерть  СК РФ  проверка 

6 ноября. Mossovetinfo.ru – Ученица одной из школ на юге Москвы скончалась во время урока, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по городу Москве.

Сообщается, что во время урока девочке стало плохо и впоследствии ребенок скончался.

Следователи проводят проверку по факту случившегося. Опрашиваются учителя и руководство школы, проводится осмотр места происшествия. По итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.


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Теги: 
школа  смерть  СК РФ  проверка 

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