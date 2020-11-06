6 ноября. Mossovetinfo.ru – Ученица одной из школ на юге Москвы скончалась во время урока, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по городу Москве.
Сообщается, что во время урока девочке стало плохо и впоследствии ребенок скончался.
Следователи проводят проверку по факту случившегося. Опрашиваются учителя и руководство школы, проводится осмотр места происшествия. По итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
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