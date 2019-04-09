9 апреля. Mossovetinfo.ru – Двадцатилетняя девушка погибла в Москве в результате падения смартфона в ванную, сообщает «Московский комсомолец».



Трагедия произошла на юге Москвы. Мать погибший обнаружила дочь в ванной, в одной руке у погибшей был смартфон, включенный в розетку, в другой руке пробка от слива в ванной. Прибывшие медики констатировали смерть девушки.



По предварительной информации девушка погибла в результате удара током после падения подключенного к розетке смартфона в ванную.