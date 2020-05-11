11 мая. Mossovetinfo.ru – В частном хосписе в Красногорске произошел пожар, в результате которого погибли девять человек от 66 до 90 лет. Еще девять человек госпитализированы. Об этом сообщается на сайте главного следственного управления по Московской области.



Возбуждено уголовно дело. По ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).



Хоспис расположен в микрорайоне Опалихе. Его организатор задержан. По предварительным данным, он арендовал загородный дом и брал за суточное проживание каждого постояльца от 1000 до 1200 рублей. Всего в доме проживали 29 пенсионеров в возрасте от 66 до 97 лет.



По предварительным данным очаг возгорания находился в сауне на втором этаже.