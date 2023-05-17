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Происшествия
22.05.2023, 15:10
Диверсионно-разведывательная группа Украины зашла на территорию Белгородской области - губернатор
22 мая — Mossovetinfo.ru — Диверсионно-разведывательная группа ВСУ зашла на территорию Грайворонского округа Белго...
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Происшествия
22.05.2023, 09:30
Возгорание в здании военкомата в Москве ликвидировано - МЧС
22 мая — Mossovetinfo.ru — Возгорание в здании на востоке, в Колодезном переулке, дом 14, Москвы полностью ликвидирова...
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Происшествия
17.05.2023, 14:59
Задержаны подозреваемые в вымогательстве под угрозой размещения в мессенджерах недостоверных компрометирующих материалов - МВД России
17 мая, - Mossovetinfo.ru - Сотрудники МВД России в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваем...