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Происшествия     22.05.2023 15:10

Диверсионно-разведывательная группа Украины зашла на территорию Белгородской области - губернатор

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Теги:  Россия  Белгородская область  диверсии  обстрел  ДРГ  ликвидация 

22 мая — Mossovetinfo.ru — Диверсионно-разведывательная группа ВСУ зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, сейчас российские военные вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника, — сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Подробности буду сообщать», — написал также сообщил губернатор.

За 7 минут до этого губернатор в написал другое сообщение — об обстреле села Глотово Грайворонского округа.

"После обстрела села Глотово Грайворонского округа в районную больницу доставлены мужчина и женщина с минно-взрывными ранениями. Женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии, мужчина в состоянии средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", — написал Гладков.

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Карта места

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Теги: 
Россия  Белгородская область  диверсии  обстрел  ДРГ  ликвидация 

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