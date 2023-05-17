Диверсионно-разведывательная группа Украины зашла на территорию Белгородской области - губернатор

22 мая — Mossovetinfo.ru — Диверсионно-разведывательная группа ВСУ зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, сейчас российские военные вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника, — сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.



«Подробности буду сообщать», — написал также сообщил губернатор.



За 7 минут до этого губернатор в написал другое сообщение — об обстреле села Глотово Грайворонского округа.



"После обстрела села Глотово Грайворонского округа в районную больницу доставлены мужчина и женщина с минно-взрывными ранениями. Женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии, мужчина в состоянии средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", — написал Гладков.