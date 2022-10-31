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Происшествия     31.10.2022 11:09

До 141 человек выросло число погибших при обрушении пешеходного моста в Индии

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Теги:  Индия  мост  обрушение  ЧП 

31 октября. Mossovetinfo.ru - Не меньше 141 человека погибли при обрушении 30 октября пешеходного моста в штате Гуджарат на западе Индии, передает NDTV. Спасены 177 человек. Поисковые работы продолжаются.

Мост, построенный больше 140 лет назад на плотине Мачху рядом с городом Морби открыли 26 октября после двухлетней реконструкции. На момент трагедии, по данным СМИ, на мосту находилось больше 500 человек.

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Теги: 
Индия  мост  обрушение  ЧП 

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