До 141 человек выросло число погибших при обрушении пешеходного моста в Индии

31 октября. Mossovetinfo.ru - Не меньше 141 человека погибли при обрушении 30 октября пешеходного моста в штате Гуджарат на западе Индии, передает NDTV. Спасены 177 человек. Поисковые работы продолжаются.



Мост, построенный больше 140 лет назад на плотине Мачху рядом с городом Морби открыли 26 октября после двухлетней реконструкции. На момент трагедии, по данным СМИ, на мосту находилось больше 500 человек.