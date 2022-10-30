До 146 человек возросло число погибших в давке в Сеуле на вечеринках по случаю Хэллоуина

30 октября. Mossovetinfo.ru - На вечеринках по случаю Хэллоуина в давке в Сеуле погибло не менее 146 человек, пострадали не менее 150 человек, информирует агентство «Рёнхап» со ссылкой на власти. Среди погибших больше всего людей возрастом 20-30 лет.



Ранее представитель местного здравоохранения предупредил, что с госпитализацией десятков людей число погибших, вероятно, возрастет.



Президент Южной Кореи приказал властям быстро идентифицировать жертв в Сеуле ради обеспокоенных семей и расследование причин инцидента штабом во главе с премьер-министром страны.



Сообщается, что около 100 тысяч человек собрались в районе Итхэвон где ежегодно проводится большое количество вечеринок по случаю этого праздника. В узком переулке что дорога спускается вниз и сужается произошла давка. Отмечается, что участники вечеринок были в разнообразных костюмах, на улице звучала громкая музыка и не всегда было понятно, действительно ли они падают в обморок или играют.



Правительство города отправило жителям экстренное сообщение, в котором попросило всех находящихся в районе Итхэвон разойтись по домам, однако, несмотря на просьбы властей, люди продолжали скапливаться в узком переулке.