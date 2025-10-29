До 224 возросло число жертв тайфуна «Калмаэги» на Филиппинах

9 ноября — Mossovetinfo.ru — Число погибших в результате тайфуна «Калмаэги» на Филиппинах увеличилось с 188 до 224, пропавшими без вести числятся 109 человек. Об этом сообщил телеканал GMA News со ссылкой на Управление гражданской обороны.



Президент Филиппин объявил о введении в республике режима национального бедствия.



В стране пострадали 526 человек, несколько сотен тысяч были вынуждены покинуть свои дома.



В то же время второй тайфун за неделю приближается к Филиппинам. Десятки тысяч жителей получили предупреждение о необходимости покинуть свои дома из-за надвигающихся разрушительных ветров и опасных для жизни штормовых волн от тайфуна «Фунгвонг», следующего за тайфуном «Калмаэги»