До 55 возросло число погибших в результате лесных пожаров на Мауи (Гавайи)

11 августа — Mossovetinfo.ru — Число погибших в результате многодневных лесных пожаров, опустошавших гавайский остров Мауи, возросло по меньшей мере до 55 человек, сообщили официальные лица в четверг вечером по местному времени, поскольку число пропавших без вести остается неясным в результате стихийного бедствия, которое, по словам губернатора, может стать крупнейшим в истории штата.



Пожары уничтожили покрытие сотовой связи и другие средства связи на западе Мауи, замедляя усилия властей выяснить, сколько людей пропало без вести, сотовая связь может оставаться отключенной в течение нескольких дней или даже недель, прежде чем ее восстановят на Мауи. Десятки опор электропередач упали на дороги, когда они все еще были под напряжением, затрудняя эвакуацию. Огонь распространялся так быстро, что многие немедленно покинули свои дома без предупреждения властей, сказал начальник пожарной охраны округа Мауи, сообщает CNN.



Примерно 30 000 человек вылетели из Мауи: Поскольку официальные лица призвали путешественников покинуть остров, более 14 000 человек были вывезены с острова в среду, и ожидается, что еще 14 500 человек будут вывезены к концу дня в четверг, по данным Управления по туризму Гавайев. Эти люди были либо отправлены на другие Гавайские острова, либо возвращены домой, говорится в сообщении властей штата. Примерно 1400 человек ночевали в аэропорту в среду вечером. Более 1300 жителей и туристов остались в аварийных убежищах, прежде чем многие из них были доставлены в аэропорт, чтобы покинуть остров, сообщили официальные лица округа Мауи.



Пожары, начавшиеся во вторник, особенно разрушительны в западной части Мауи, где “полностью исчезла старая часть Лахайны, города, который ежегодно привлекает миллионы туристов”, - сказал мэр округа. Похоже, что около 80% города “исчезло”, сказал он.



Президент Джо Байден утвердил декларацию о бедствии, чтобы обеспечить федеральное финансирование расходов на восстановление в округе Мауи.

