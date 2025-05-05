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Происшествия
18.05.2025, 12:59
Два человека погибли, 17 ранены после столкновения парусного судна ВМС Мексики с Бруклинским мостом в Нью-Йорке
18 мая — Mossovetinfo.ru — Два человека погибли, 17 получили ранения в результате столкновения утром 18 мая парусного с...
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Происшествия
12.05.2025, 06:36
СК, уголовное дело - приезжие избили и нанесли ножевое ранение мужчине, который заступился за девушку
12 мая — Mossovetinfo.ru — Председатель СК России поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по г. Москве Саксину В.В. воз...
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Происшествия
05.05.2025, 19:54
Вступил в силу приговор за попытку поджога военкомата в городе Волоколамске
5 мая — Mossovetinfo.ru — Вступил в законную силу приговор 2-го Западного окружного военного суда в отношении гражда...