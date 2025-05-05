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Происшествия     18.05.2025 12:59

Два человека погибли, 17 ранены после столкновения парусного судна ВМС Мексики с Бруклинским мостом в Нью-Йорке

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Теги:  парусник  Куаутемок  ВМС  Мексика  Бруклинский мост  Нью-Йорк  столкновение 

18 мая — Mossovetinfo.ru — Два человека погибли, 17 получили ранения в результате столкновения утром 18 мая парусного судна ВМС Мексики с Бруклинским мостом в Нью-Йорке.
Власти Нью-Йорка сообщают, что а борту судна находились 277 человек. Мачты учебного парусного корабля мексиканских ВМС «Куаутемок» задели Бруклинский мост и сломались.

По словам мэра Эрика Адамса и данным видеозаписей крушения «Куаутемок», экипаж которого составляет в основном курсанты, при выходе из порта Саут-Стрит в Нью-Йорке, парусник вероятно потерял ход и течением был отнесен к мосту где в результате столкновения были срезаны 50-метровые мачты, а многие члены экипажа, находившиеся на парусах и гике падали в воду с большой высоты.
парусник, Бруклинский мост, Куаутемок

Сразу после аварии, в береговой охране Нью-Йорка рассказали, что 20 человек находятся в тяжелом или критическом состоянии.

Мексиканское министерство военно-морских сил сообщило, что парусное судно не сможет продолжить учебный поход.

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Карта места

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Теги: 
парусник  Куаутемок  ВМС  Мексика  Бруклинский мост  Нью-Йорк  столкновение 

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